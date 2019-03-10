События

07:26 10.03.2019

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"9 марта российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82-мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстрелял украинские позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120-мм в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили два обстрела подразделений украинских войск: из минометов калибра 82-мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе Попасной; из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – добавили в штабе операции.

Теги: #оос #сводка #украина
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