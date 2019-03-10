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06:33 10.03.2019

В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101"

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В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101"

В связи с повреждением магистральной линии, на территории Днепропетровской области с утра воскресенья временно не функционирует специальная линия "101", сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Временно не работает линия спецсвязи! 10 марта, с 5:00, в связи с повреждением магистральной линии, возникли проблемы со связью на территории Днепропетровской области. С мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться на спецлинию "101", – сказано в сообщении на странице ГСЧС области в Фейсбук в воскресенье утром.

Спасатели подчеркнули, что в случае необходимости, дозвониться на "101" можно с помощью средств городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87.

Ремонтные работы продолжаются.

Теги: #связь #украина #днепропетровская #повреждение
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Интерфакс-Украина
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