В Запорожье активисты "Авто Евро Силы" протестовали против закона о растаможивании автомобилей на еврономерах

В Запорожье активисты "Авто Евро Силы" устроили протестный пробег против закона о растаможивании автомобилей на еврономерах, отметили, что в Украине находится около 2 млн таких авто и большая их часть без украинской регистрации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в субботу по Запорожью проследовал протестный автопробег с участием более 60 авто объединения собственников автомобилей на еврономерах "Авто Евро Сила".

Участники акции стартовали возле Запорожской ОГА, где заявили, что не довольны законом Верховной Рады "О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств", называя его "драконовским".

Как заявил руководитель "Авто Евро Сила" Запорожской области Влад Погорелов, в соответствии с законом №8487 Верховной Рады, принятый осенью 2018 г., "стоимость растаможки автомобилей составляет от 150 до 300 процентов суммы, фактически уплаченной за каждый автомобиль с иностранной регистрацией", что не по карману большей части "евробляхеров".

При этом, по его словам, государственная фискальная служба искажает количество ввезенных в Украину "евроблях", заявляя, что в Украине их всего 500 тысяч. При этом, по данным активистов "Авто Евро Силы" в страну завезено порядка 2 млн автомобилей с еврономерами.

"Как бы радостно не отчиталась Государственная налоговая служба о том, что уже растаможено 100 тыс. автомобилей с еврономерами из 500 тысяч, находящихся в стране. На самом деле все не так - растаможено всего 5-7 процентов "евроблях", - заявил В.Погорелов.

"Как наши законодатели видят развитие ситуации - после 28 мая нас всех ждут огромные штрафы и конфискация автомобилей. С этим мы абсолютно не согласны. Это не тот закон, за который мы боролись. Мы требуем от властей отмены акциза как такового. Или убрать коэффициент возраста авто, чтобы платежи составили не более 40 процентов от цены автомобиля", - отметили участники акции протеста.

Участники автопробега "Авто Евро Сила" в сопровождении полиции прибыли к зданию запорожской таможни, и забросали ее территорию большим количеством костей крупного рогатого скота, заявив, что таким образом символически возвращают власти "брошенную им кость в виде закона №8487".

Активисты призвали украинскую власть прислушаться к их требованиям. Они отметили, что в случае снижения акцизного сбора на импортные автомобили, с оставшихся примерно 1млн 900 тыс. до сих пор нерастаможенных "евроблях", пенсионный фонд Украины получит не менее 100 млрд грн.

В полиции сообщили, что в ходе акции нарушений общественного порядка не было.