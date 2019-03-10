События

00:26 10.03.2019

Один человек погиб, еще двое травмированы вследствие ДТП с участием троллейбуса в Киеве

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Один человек погиб, еще двое травмированы вследствие ДТП с участием троллейбуса в Киеве

В результате дорожно-транспортного происшествия в Деснянском районе Киева погиб пассажир легкового автомобиля, еще двое госпитализированы, сообщило издание "Еспресо".

"В Деснянском районе столицы в результате жесткого тарана автомобилем троллейбуса погиб человек. Еще двое были госпитализированы", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на интернет-портал "Вартови.Еспресо".

По словам водителя троллейбуса - он остановился на красный сигнал светофора, после чего почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса. "Удар был такой силы, что в троллейбусе вылетели стекла", – подчеркнул участник ДТП.

На место происшествия прибыли спасатели и врачи "скорой".

"С помощью специнструментов бойцы ГСЧС достали трех человек из покореженного Daewoo. Один из них, не воспользовавшись ремнями безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих госпитализировали врачи с тяжелыми травмами. Судя из положений ремней безопасности, ни один из мужчин не был пристегнут. Пассажиры троллейбуса не травмировались", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #дтп #украина
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