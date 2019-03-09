Во время столкновений между представителями Нацкорпуса и полицией в Черкассах пострадало 10 правоохранителей

В результате столкновения представителей "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах пострадали 10 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. В результате столкновения пострадали 7 полицейских, в том числе и начальник ГУНП в Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый - ему рассекли лицо", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.

Позже на странице в Фейсбук пресс-служба министерства сообщила о десяти пострадавших правоохранитях.

"В результате столкновений в Черкассах пострадали 10 полицейских", - сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил действия националистов.

"Любому гневу есть разумные пределы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители "Национального корпуса" - недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно - не может. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", - отметил А.Аваков.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства. МВД призывает всех участников массовых акций к исключительно мирным протестам. Правоохранители напоминают об уголовной ответственности за уличное насилие.

Ранее в этот день, в Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания Администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром". Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ, но затем обстановка успокоилась.

Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в результате столкновения активистов националистических организаций и правоохранителей в ходе массовой акции возле здания Администрации президента Украины пострадали два полицейских и сотрудник Национальной гвардии Украины, открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Позже представители "Национального корпуса", которые в субботу днем устроили акцию под Администрацией президента, пытались прорваться к П.Порошенко во время его выступления в Черкассах, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Ссылаясь на видео на странице Нацкорпуса сообщается, что его представители пришли на выступление президента у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. "Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Отмечается, что националисты пытались прорвать ряды полиции, один из представителей Нацкорпуса вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры.

При этом националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

"Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", и произнесли со сцены короткую речь", – говорится в сообщении.

Правоохранители Черкасской области об инциденте не сообщают.

По состоянию на вечер субботы, активисты Нацкорпуса проводят митинг под зданием Черкасской ОГА.