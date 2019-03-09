Боевики с начала суток к 18:00 осуществили два обстрела, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции Объединенных сил в субботу с полуночи по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", – сказано в сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстрелял украинские позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120-мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ вели огонь по позициям подразделений ООС из минометов калибров 120 и 82-мм в районе Крымского.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", – добавили в штабе операции.