События

18:25 09.03.2019

Боевики с начала суток к 18:00 осуществили два обстрела, потерь нет

1 мин читать
Боевики с начала суток к 18:00 осуществили два обстрела, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции Объединенных сил в субботу с полуночи по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", – сказано в сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстрелял украинские позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120-мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ вели огонь по позициям подразделений ООС из минометов калибров 120 и 82-мм в районе Крымского.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", – добавили в штабе операции.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:04 09.03.2019
Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

16:00 09.03.2019
Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

15:31 09.03.2019
СБУ подтвердила запрет австрийскому журналисту посещать Украину сроком на один год

СБУ подтвердила запрет австрийскому журналисту посещать Украину сроком на один год

13:29 09.03.2019
Боевики нарушили в субботу перемирие на Донбассе - ООС

Боевики нарушили в субботу перемирие на Донбассе - ООС

10:44 09.03.2019
Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

08:50 09.03.2019
На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

08:32 09.03.2019
Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко

Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко

08:04 09.03.2019
На праздники в Украине будут дежурить семь тысяч спасателей - ГСЧС

На праздники в Украине будут дежурить семь тысяч спасателей - ГСЧС

07:13 09.03.2019
Боевики с начала перемирия осуществили один обстрел позиций ВСУ, потерь нет – штаб ООС

Боевики с начала перемирия осуществили один обстрел позиций ВСУ, потерь нет – штаб ООС

06:47 09.03.2019
На Закарпатье пресечена деятельность банды наркодилеров – полиция

На Закарпатье пресечена деятельность банды наркодилеров – полиция

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ имитировала похищение фермера из Херсона, чтобы задержать организатора его убийства

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

Микроавтобус перевернулся во Львовской области

Восстановление дороги Черкассы - Смела - Умань является приоритетом для Черкасской области - Порошенко

Трое правоохранителей пострадали в стычке с активистами националистических сил возле здания АП в Киеве, возбуждено дело

Власти Кубы расценили отключение энергосистемы Венесуэлы как саботаж и теракт

Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019 году более 3% - Гройсман

Активисты националистических сил у здания АП требуют привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в "Укроборонпроме"

В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

Частично восстановлено энергоснабжение некоторых районов Каракаса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА