События

18:12 09.03.2019

СБУ имитировала похищение фермера из Херсона, чтобы задержать организатора его убийства

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СБУ имитировала похищение фермера из Херсона, чтобы задержать организатора его убийства

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора заказного убийства предпринимателя из Херсона, предотвратив преступление.

"Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградщины. Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти $100 тыс. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Во время операции, сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя. Затем правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере $40 тыс.

Следователи СБУ установили всех участников организованной преступной группировки.

Сейчас задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #сбу
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