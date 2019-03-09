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17:57 09.03.2019

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

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Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы утвердил мандаты депутатов нового парламента.

Такой решение КС вынес в субботу вечером, рассмотрев обращение Центризбиркома и политических партий, участвовавших в выборах.

Согласно утвержденным результатам выборов пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) получила 35 из 101 мандата в парламенте (18 по партийным спискам в национальном округе и 17 по одномандатным округам).

Далее следует правящая в Молдове Демократическая партия (ДПМ), которая набрала получает 30 мандатов (13 плюс 17).

На третьем месте - проевропейский блок ACUM 26 мандатов (14 плюс 12).

В парламент проходит также партия "Шор", которая получает семь мест в парламенте (5 плюс 2) и трое независимых депутатов (двое из них избраны по двум округам от Приднестровского региона).

Остальные партии набрали менее 6% голосов и не будут представлены в новом парламенте Молдовы. Всего, в выборах приняло участие 14 партий и один блок.

Парламентские выборы состоялись 24 февраля.

Согласно законодательству, первое заседание нового парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов - не позднее 27 марта.

Теги: #молдова #выборы
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