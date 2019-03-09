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17:36 09.03.2019

Восстановление дороги Черкассы - Смела - Умань является приоритетом для Черкасской области - Порошенко

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Восстановление дороги Черкассы - Смела - Умань является приоритетом для Черкасской области - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пообещал лично установить сроки восстановления автомобильной дороги Черкасс – Смела – Умань.

"Приоритетом для области является восстановление национальной автомобильной дороги государственного значения H16 Черкассы - Смела - Умань. Президент сам по ней проедется, установит сроки и, если не слышали до сих пор, теперь услышат", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

Теги: #президент #порошенко
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