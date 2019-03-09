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17:30 09.03.2019

Власти Кубы расценили отключение энергосистемы Венесуэлы как саботаж и теракт

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Власти Кубы расценили отключение энергосистемы Венесуэлы как саботаж и теракт

Саботажем и недостойным террористическим деянием назвал в субботу отключение энергосистемы Венесуэлы глава государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.

"Электроэнергетический саботаж в Венесуэле - это недостойное террористическое деяние, направленное на то, чтобы сломить сопротивление венесуэльского народа и содействовать военному вторжению. Настолько извращенным, преступным и интервенционистским является такой вид действий", - написал он на своей страничке в Twitter.

Ранее министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури". При этом он выразил мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.

Теги: #венесуэла #куба
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