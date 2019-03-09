События

14:48 09.03.2019

Активисты националистических сил у здания АП требуют привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в "Укроборонпроме"

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В Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания Администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром".

Колонна митингующих в субботу днем прибыла с Майдана Независимости к Администрации президента на ул.Банковая со стороны ул.Институтская, где их встретил ряды правоохранителей в спецэкипировке.

Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ, но затем ситуация обстановка успокоилась.

Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром",

"Мы требуем от власти: взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст.191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины)", - сказано на странице "Национального корпуса" в соцсети Фейсбук в субботу.

Также митингующие требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества; обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

Кроме того, активисты требуют от генерального прокурора Украины Юрия Луценко еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

На данный момент стычек участников акции с правоохранителями нет.

Как сообщалось, 25 февраля телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в названный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники, оценивается в порядка 250 млн грн.

В "Укроборонпроме" заявили, авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-16 годах уголовных производств и увязали скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

Президент Украины П.Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении О.Гладковского из СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля, а также поручил вывести его из состава комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Глава государства также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить и провести заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром", а также призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты обнародованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.

6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов. Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований (ГБР) "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".

Теги: #укроборонпром #коррупция #гладковский
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