События

13:30 09.03.2019

Частично восстановлено энергоснабжение некоторых районов Каракаса

1 мин читать

Энергоснабжение некоторых районов Каракаса восстановлено в субботу, однако значительная часть города продолжает оставаться без света, информирует интернет-портал венесуэльской газеты "Насьональ".

Отсутствует энергоснабжение и в других регионах страны. Ранее сообщалось, что из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури" обесточено 80% территории страны.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в больницах, где из-за отсутствия электричества отключены системы поддержания жизней людей. В некоторых лечебных учреждениях персонах вынужден использовать ручные или механические приспособления.

Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он высказал мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства причастности США к кибератаке.

Теги: #венесуэла #каракас #энергоснабжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 09.03.2019
Венесуэла остается без света уже более 30 часов

Венесуэла остается без света уже более 30 часов

03:57 09.03.2019
Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе

Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе

01:30 09.03.2019
Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

07:45 07.03.2019
США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

19:15 06.03.2019
Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

07:01 06.03.2019
США рассматривают новые санкции против Венесуэлы

США рассматривают новые санкции против Венесуэлы

21:54 05.03.2019
Трамп объявил о продлении введенных в 2015 г. санкций в отношении Венесуэлы

Трамп объявил о продлении введенных в 2015 г. санкций в отношении Венесуэлы

22:37 04.03.2019
Гуайдо называет свой возможный арест "одной из последних ошибок режима"

Гуайдо называет свой возможный арест "одной из последних ошибок режима"

20:28 04.03.2019
Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

08:17 04.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

ПОСЛЕДНЕЕ

В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

Ушел из жизни актер Владимир Этуш

Боевики нарушили в субботу перемирие на Донбассе - ООС

"Желтые жилеты" проведут "сидячую акцию" на Марсовом поле в Париже

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

Товарняк сбил насмерть мужчину вблизи Купянска - полиция

Полиция ищет лжеминера ночного клуба в Харькове

Два человека госпитализированы в результате взрыва гранаты в частном доме в Чугуеве - полиция

На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА