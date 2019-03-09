Боевики нарушили в субботу перемирие на Донбассе - ООС

Боевики незаконных формирований нарушили в субботу объявленное очередное перемирие на Донбассе, сообщают в Операции объединенных сил.

"Сегодня утром, с 7.15 до 7.40, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов осуществлялся в районе города Попасная из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое (Луганская область – ИФ) … Потерь среди наших военнослужащих нет ", - говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Фейсбуке.

В сообщении отмечается, что данный "факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежением ими любых договоренностей".

Как сообщалось, подгруппа по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) достигла договоренности о перемирии с полуночи 8 марта.