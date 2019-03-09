События

13:06 09.03.2019

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

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На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

Один человек погиб, еще двоих госпитализировали с травмами в результате ДТП с автобусом на Львовщине.

Как сообщает интернет-портал "Варта1". на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Козёва и Орява около 8.00 в субботу микроавтобус "Мерседес Спринтер" съехал с дороги в кювет и перевернулся. Автобус раздавило, окна повылетали.

В результате аварии погиб один человек, еще двоих госпитализировали с травмами в больницу, сообщает "Варта1".

Свидетели ДТП утверждают, что после аварии некоторые пассажиры были зажаты между сиденьями. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и приехали медики.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

Теги: #трасса #дтп #микроавтобус
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