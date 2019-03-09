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11:08 09.03.2019

Полиция ищет лжеминера ночного клуба в Харькове

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Полиция ищет лжеминера ночного клуба в Харькове

В ночь на субботу в полицию поступило сообщение о том, что в ночном клубе "Галактика" по ул. 23 Августа в Харькове заложена взрывчатка.

"Полицейские осмотрели около 900 кв. метров помещения и прилегающей территории, эвакуировали 700 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить, кто "заминировал" клуб. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #минировнаие #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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