События

11:07 09.03.2019

Два человека госпитализированы в результате взрыва гранаты в частном доме в Чугуеве - полиция

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Два человека госпитализированы в результате взрыва гранаты в частном доме в Чугуеве - полиция

В Чугуеве в частном доме по ул.Осиновская произошел вечером в пятницу взрыв, в результате которого получили осколочные ранения и были госпитализированы 46-летняя женщина и ее 26-летний сын.

"Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О взрыве в полицию сообщили соседи.

Правоохранители установили, что мать с сыном 8 марта вместе пили алкоголь. Во время застолья сын, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за хулиганство, решил показать матери гранату, но уронил боеприпас и тот взорвался.

С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты Ф-1. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #взрыв #граната #полиция
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