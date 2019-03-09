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11:05 09.03.2019

На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

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На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

На предприятиях крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест" с марта текущего года будет внедряться дополнительная цветовая гамма защитных касок - оранжевые и синие, в дополнение к существующим красным, белым, желтым и зеленым.

Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", оранжевые каски будут выдаваться на несколько месяцев новичкам, после прохождения обучения и допуска к самостоятельной работе новому сотруднику выдадут стандартную каску красного цвета – на 36 месяцев согласно корпоративным нормам выдачи СИЗ.

При этом поясняется, что каски оранжевого цвета начали применять в рамках внедрения программы адаптации новых сотрудников. Такой цветовой индикатор привлечет дополнительное внимание к этой категории работников, которые из-за небольшого опыта относятся к группе высокого риска травмирования.

"Любой сотрудник или подрядчик будет видеть, что перед ним ученик, со ответственно, сможет обращать максимальное внимание на его действия, не допускать попадания в опасную зону, останавливать работу, если ученик не имеет права ее выполнять", - констатирует издание.

Необходимость введения синего цвета каски связана с потребностью в идентификации работников "Метинвест-Промсервиса", которые участвуют в ремонтах на производственных объектах компании.

Каски новых цветов будут использоваться наряду с традиционными: белыми – для руководителей, красными – для рядовых сотрудников, желтыми – для посетителей и практикантов, зелеными – для медицинских работников.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест
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