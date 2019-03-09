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10:44 09.03.2019

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

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Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

У Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, при этом Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий ", - подчеркнула вице-премьер во время встречи с заместителем помощника президента США, директор по вопросам России и Евразии Фионой Хилл в Вашингоне (США).

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждения российского вооруженного нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива. "Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию ", - сказала вице-премьер.

Она поблагодарила за постоянную и решительную поддержку Украины со стороны США и подчеркнула важность усиления экономических санкций против РФ.

Представительница правительства отметила, что Киев продолжает реформы, которые являются ключевым инструментом подготовки Украины к членству в НАТО.

"Реализация закона о национальной безопасности является нашей приоритетной задачей на этот год. В январе в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о парламентском контроле за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Надеюсь, он будет принят народными депутатами ", - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила необходимость срочного восстановления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией: "Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией".

Теги: #черное_море #сша #россия #украина #нато #климпуш_цинцадзе
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