События

10:42 09.03.2019

Прохладный и влажный воздух с запада немного остудит весеннюю Украину

1 мин читать
Прохладный и влажный воздух с запада немного остудит весеннюю Украину

 В ближайшие сутки на территорию Украины начнет поступать более прохладный и влажный воздух с запада, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12 °, на юге страны до 16 ° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.

В Киеве - ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью около 5° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 марта самая высокая температура днем была 17,0° в 1914г., самая низкая ночью -19,8° в 1898г.

В понедельник, 11 марта, в Украине, кроме южных областей, дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 6-11°, на юге и востоке страны до 16° тепла; в Карпатах ночью и днём 0-5° мороза.

В Киеве на 11 марта временами дождь. Ветер юго-западый с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:57 08.03.2019
В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

15:44 07.03.2019
Синоптики обещают украинцам потепление на 8 марта

Синоптики обещают украинцам потепление на 8 марта

14:01 05.03.2019
В большинстве областей Украины в ближайшие сутки немного похолодает

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки немного похолодает

09:45 05.03.2019
Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

11:49 04.03.2019
В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

14:46 03.03.2019
В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

11:55 02.03.2019
Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

12:08 01.03.2019
На выходных в Украине похолодает

На выходных в Украине похолодает

15:31 27.02.2019
Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

12:01 26.02.2019
В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, местами с мокрым снегом

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, местами с мокрым снегом

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

В Карпатах на выходных объявлена значительная опасность схода лавин

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет лжеминера ночного клуба в Харькове

Два человека госпитализированы в результате взрыва гранаты в частном доме в Чугуеве - полиция

На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

Венесуэла остается без света уже более 30 часов

Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко

На праздники в Украине будут дежурить семь тысяч спасателей - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА