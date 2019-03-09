События

08:50 09.03.2019

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

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На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

В субботу, 9 марта, вследствие дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды, сообщает  пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Теги: #гсчс #паводок #украина #прогноз
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Интерфакс-Украина
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