Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

"Сегодня особая дата - украинцы отмечают двести пятой годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей" – написал П.Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.