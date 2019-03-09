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08:04 09.03.2019

На праздники в Украине будут дежурить семь тысяч спасателей - ГСЧС

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На праздники в Украине будут дежурить семь тысяч спасателей - ГСЧС

Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта 2019 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

 На круглосуточном дежурстве будут находится семь тысяч спасателей.

"В общем, до 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники" – отметили в ГСЧС

Теги: #гсчс #украина #праздники
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