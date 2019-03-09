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07:13 09.03.2019

Боевики с начала перемирия осуществили один обстрел позиций ВСУ, потерь нет – штаб ООС

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Боевики с начала перемирия осуществили один обстрел позиций ВСУ, потерь нет – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 марта российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

"С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал" – подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

"Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - прокомментировал договоренность представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Утром в пятницу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что обстрелов позиций украинских войск зафиксировано не было, однако позже появилась информация, что незаконные вооруженные формирования после объявления перемирия один раз прицельно обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины 8 марта около 10.20. В результате обстрела никто не пострадал.

Теги: #оос #сводка #украина
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