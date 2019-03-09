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06:47 09.03.2019

На Закарпатье пресечена деятельность банды наркодилеров – полиция

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На Закарпатье пресечена деятельность банды наркодилеров – полиция

На Закарпатье правоохранители задержали банду наркодилеров, которые поставляли наркотики из-за границы, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

" В ходе расследования уголовного производства работники следственного управления ГУНП в Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности, бойцами КОРДа и роты полиции особого назначения задержали 9 членов организованной преступной группировки. Установлено, что эти жители Закарпатья занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Наркотики они поставляли из-за рубежа. Кроме Закарпатья распространяли запрещенные вещества на тeритории других областей.

Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела. Правоохранители изъяли наркотические вещества, оружие и наркотики.

"По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" – подытожили в полиции.

Теги: #закарпатская #украина #сбыт #наркотики
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