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05:25 09.03.2019

Пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактного алкоголя - полиция

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Пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактного алкоголя - полиция

Полицейские Могилев-Подольского отдела полиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактного алкоголя, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"8 марта полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры Могилев-Подольского отдела полиции обнаружили у жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного" - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу.

Правоохранители устанавливают источник происхождения изъятого алкоголя.

"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя" - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський.

Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров.

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Теги: #контракт #алкоголь #украина #винницкая
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