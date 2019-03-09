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02:45 09.03.2019

Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

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Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

 Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзево время своей рабочей поезки в Вашингтоне встретилась с и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Во время встреч стороны обсудили военное сотрудничество двух стран, пути усиления обороноспособности Украины через осуществление реформ и введения дополнительных санкций против Российской Федерации" – говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в пятницу вечером.

И. Климпуш-Цинцадзе поблагодарила американских партнеров за предоставление финансовой поддержки для усиления обороноспособности нашего Украины.  Стороны отдельно остановились на положениях украинского законодательства, предоставляющего Минобороны полномочия по закупке вооружения и военной техники без посредников за рубежом.

"Финансовая помощь моей стране растет с каждым годом, и это очень позитивный сигнал, свидетельствующий о солидарности США с украинским народом. Мы делаем все возможное для выполнения поставленных перед нами задач, ведь это полностью соответствует интересам Украины", - отметила вице-премьер-министр.

Во время дискуссий стороны также затронули тему военной агрессии РФ в Керченском проливе и захвата в плен 24 украинских моряков и судов.

"Украина имеет право свободного прохода через Керченский пролив. Это наша территория. Мы никогда не признаем российских претензий на нее и Азовское море. Чрезвычайно важным для Украины является решительный ответ на совершенный акт неуважения и нарушение нашего суверенитета в Керченском проливе и введения дополнительных санкций против РФ. Сейчас происходит "ползучая" аннексия Черного и Азовского морей со стороны России, и мы должны это остановить", - подчеркнула И. Климпуш-Цинцадзе.

Американская сторона, в свою очередь отметила, что оказание поддержки украинскому флоту и обеспечения военно-морского присутствия НАТО в акватории Черного моря приобретают особое значение для США.

Теги: #сша #украина #встреча #вице_премьер
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