События

00:10 09.03.2019

Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

1 мин читать
Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

рекращения работы, манифестации, распределение листовок и цветов - так провели рабочий в Бельгии день 8 марта тысячи женщин, чтобы обратить внимание на место женщины в обществе и необходимость защиты ее прав, сообщил вечером в пятницу телеканал RTBF.

"Требуем больше свободы, равенства, уважения и признания. Мы хотим, чтобы женский голос был услышан", - такие лозунги скандировали бельгийки повсюду в стране.

Тысячи манифестантов собрались в Брюсселе для участия в "женском марше". Колонна прошла через город от Северного вокзала бельгийской столицы до площади Люксембург, где расположен Европейский парламент.

В манифестации, отмечает телеканал, участвовали женщины всех возрастов, всех профессиональных секторов и разных культур.

По данным полиции, в акциях в Брюсселе приняли участие около 4 тыс. человек. Подобные мероприятия разного масштаба состоялись и во многих других городах Бельгии.

Теги: #бельгия #женщины #манифестация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 08.03.2019
Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

Тимошенко поздравила украинок с 8 Марта и выступает за более широкое их присутствие в политике

11:56 08.03.2019
Бельгийки 8 марта устроили забастовку

Бельгийки 8 марта устроили забастовку

10:53 08.03.2019
Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

16:22 03.03.2019
Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

16:20 20.02.2019
Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

11:06 14.02.2019
Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

21:32 12.02.2019
МИД рекомендует украинцам учесть проблемы в Бельгии с транспортом из-за проведения 12-13 февраля общенациональной забастовки

МИД рекомендует украинцам учесть проблемы в Бельгии с транспортом из-за проведения 12-13 февраля общенациональной забастовки

22:49 10.02.2019
В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера Ди Рупо

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера Ди Рупо

00:53 09.02.2019
Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

19:03 08.02.2019
Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе - Арьев

Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе - Арьев

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

В Карпатах на выходных объявлена значительная опасность схода лавин

ПОСЛЕДНЕЕ

Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

МЦМБ посетили представители ВС США

Боевики с начала перемирия к 18:00 осуществили один обстрел, потерь нет – ООС

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Председатель и генсек ОБСЕ приветствуют перемирие на Донбассе и призывают защитить мирных жителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА