События

21:42 08.03.2019

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

1 мин читать
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

Широкомасштабные военные учения азербайджанской армии, которые пройдут на следующей неделе, носят плановый характер, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Дяргахлы.

"Эти учения были запланированы заранее и проводятся в запланированные сроки", - сказал В.Дяргахлы.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

Теги: #учения #планы #минобороны #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 08.03.2019
В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

14:45 08.03.2019
Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

12:56 04.03.2019
Один украинский военный погиб на Донбассе в понедельник утром - Минобороны

Один украинский военный погиб на Донбассе в понедельник утром - Минобороны

07:35 04.03.2019
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

03:29 03.03.2019
США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

12:58 02.03.2019
Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

15:19 28.02.2019
НАТО в начале марта проведет в Черном море учения противоминных сил

НАТО в начале марта проведет в Черном море учения противоминных сил

07:54 28.02.2019
Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

Премьер Армении на встрече с президентом Азербайджана намерен обсудить формат переговоров по Карабаху

12:21 26.02.2019
Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

21:02 22.02.2019
Администрация Трампа намерена после вывода войск из Сирии оставить там 400 военнослужащих

Администрация Трампа намерена после вывода войск из Сирии оставить там 400 военнослужащих

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

В Карпатах на выходных объявлена значительная опасность схода лавин

ПОСЛЕДНЕЕ

Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

МЦМБ посетили представители ВС США

Боевики с начала перемирия к 18:00 осуществили один обстрел, потерь нет – ООС

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Председатель и генсек ОБСЕ приветствуют перемирие на Донбассе и призывают защитить мирных жителей

В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

В Запорожье активисты провели флешмоб "Женщина - не кухонный комбайн"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА