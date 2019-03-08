События

21:17 08.03.2019

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

1 мин читать
Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

 Давида Сакварелидзе в качестве кандидата на должность Генерального прокурора Украины представил кандидат на должность президента Украины Анатолий Гриценко.

Об этом А. Гриценко написал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

"Только в прямом эфире объявил свою кандидатуру на должность Генерального прокурора. Приветствую в команде честного и бескомпромиссного - Давида Сакварелидзе" – говорится в сообщении, на официальной странице А.Гриценко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам кандидата в президенты Украины "это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции, Который, в отличие от нынешнего прокурора, имеет юридический диплом, который знает, что такое закон" – отметил А. Гриценко.

Теги: #президент #должность #украина #кандидат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:23 08.03.2019
Гриценко: Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе

Гриценко: Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе

20:10 08.03.2019
В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

15:23 08.03.2019
В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

10:55 08.03.2019
В Киевской области на пожаре погибли двое детей

В Киевской области на пожаре погибли двое детей

10:53 08.03.2019
Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

10:08 08.03.2019
КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 32 тыс. человек

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 32 тыс. человек

09:16 08.03.2019
В Одесской области задержан мужчина за угрозы сотруднице кредитного учреждения и завладение 25 тыс. грн

В Одесской области задержан мужчина за угрозы сотруднице кредитного учреждения и завладение 25 тыс. грн

09:00 08.03.2019
Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в ЦПАУ Киева

Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в ЦПАУ Киева

08:15 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

07:46 08.03.2019
В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

В Карпатах на выходных объявлена значительная опасность схода лавин

ПОСЛЕДНЕЕ

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

МЦМБ посетили представители ВС США

Боевики с начала перемирия к 18:00 осуществили один обстрел, потерь нет – ООС

Четверо человек госпитализированы после поножовщины в центре Одессы ночью

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Председатель и генсек ОБСЕ приветствуют перемирие на Донбассе и призывают защитить мирных жителей

В Запорожье активисты провели флешмоб "Женщина - не кухонный комбайн"

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА