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20:10 08.03.2019

В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

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В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы – Минкультуры

В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы, сообщает в пресс-служба Министерства культуры Украины.

"На сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе. Реставрационные работы согласно технологических требований начнутся с 18 марта" – говорится в сообщении, на официальном сайте Министерства культуры Украины в пятницу.

Как сообщалось, 23 февраля почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал главу УГКЦ не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, высказав обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

25 февраля департамент информации УГКЦ проинформировал о том, что встреча предстоятелей Украинской греко-католической церкви Святослава и Православной церкви Украины Епифания для обсуждения нерешенных вопросов планируется на ближайшее время.

При этом в УГКЦ отмечали, что на тот момент окончательного решения о формате проведения богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года еще не принято, и в решении этого вопроса Церковь "руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

Теги: #киев #украина #собор #реставрация
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