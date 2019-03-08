МЦМБ посетили представители ВС США

Представители Вооруженных сил США посетили Международный центр миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Яворовском районе Львовской области, сообщает пресс-служба Национальной академии С.Власенко в пятницу.

Возглавил иностранную военную делегацию начальник академии Военно-воздушных сил США бригадный генерал Джереми Слоан. Встречал иностранных коллег начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

"Представители иностранной делегации ознакомились со структурой и заданиями МЦМБ, достижениями Многонациональной тренировочной миссии - Украина (JMTG-U), просмотрели презентационный фильм о Национальной академии сухопутных войск, а также осмотрели объекты учебной материально-технической базы и инфраструктуры Центра, пообщались с украинскими и американскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Участники делегации также почтили минутой молчания память лейтенанта Богдана Слободы, выпускника академии 2018 года, который погиб в зоне проведения Операции объединенных сил.