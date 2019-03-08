Боевики с начала перемирия к 18:00 осуществили один обстрел, потерь нет – ООС

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу с полуночи по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток… противник один раз обстрелял из стрелкового оружия позицию подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - добавили в штабе операции.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

"Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - прокомментировал договоренность представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Утром в пятницу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что обстрелов позиций украинских войск зафиксировано не было, однако позже появилась информация, что незаконные вооруженные формирования после объявления перемирия один раз прицельно обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины 8 марта около 10.20. В результате обстрела никто не пострадал.