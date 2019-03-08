В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

В ЕС известно о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) и ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Об этом речь идет в комментарии пресс-секретаря ЕС, переданном в пятницу в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина".

Сообщив, что в Брюсселе о данном факте известно, собеседник агентства отметил, что ЕС придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации". "Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - констатировал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины". "Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.

Ранее первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".