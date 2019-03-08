В Запорожье активисты провели флешмоб "Женщина - не кухонный комбайн"

Активисты запорожских правозащитных организаций провели в центре Запорожья в честь Международного женского дня 8 марта флешмоб "Женщина - не кухонный комбайн".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты выстроились на площади возле Запорожской областной библиотеки с вениками, утюгами, сковородами, а также лозунгами "Цветы - клумбам, права – женщинам", "Уборка, готовка и присмотр за детьми - неоплачиваемая работа, занимающая 23 года женщины", "Равные права? Не слышала".

Участники акции заявили, что украинское общество нивелирует суть праздника 8 марта, превратив день борьбы за равноправие женщин в "цветочный маркетинг". При этом они отметили, что по статистике 90% украинских женщин сталкиваются с домашним насилием и гендерным неравенством в обществе. По их мнению, большинство женщин выполняют всю домашнюю работу, в результате не имеют времени реализоваться в профессиональной сфере.

"Мы говорим, что цветы – это не главное, чего ожидают сегодня украинские женщины. Они хотят уважения и равных прав в обществе. К тому же, в Украине 52% - женщины", - заявила участница акции Богдана Стельмах.