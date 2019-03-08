События

14:42 08.03.2019

Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

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Полицейские предотвратили драку между участниками акций в центре Киева, несколько человек задержаны

Про крайней мере трое активных участников акций, проходящих в центре Киева в пятницу, доставлены в управление полиции для дачи объяснений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в Киеве на Михайловской площади происходит две акции. Во время сбора участников между представителями возник конфликт и толчея. Правоохранители оперативно вмешались и предупредили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Впоследствии, уже во время движения колонны, полицейские отмежевали двух мужчин, которые пытались осуществить провокацию и начать драку, и еще одного, который бросил в толпу участников акции пиротехническое изделие. "После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - заявили в столичной полиции.

Полицейские, в том числе представители полиции диалога, продолжают нести службу в местах проведения акций, в частности сопровождают участников марша к арке Дружбы народов. Правоохранители призывают граждан выражать свое мнение и отстаивать позицию исключительно в правовом поле.

Теги: #киев #полиция #акции
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