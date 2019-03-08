События

12:35 08.03.2019

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды, Боржавы – с выходом на заводь - ГСЧС

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На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды, Боржавы – с выходом на заводь - ГСЧС

 В пятницу и субботу, 8-9 марта, вследствие дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов над уровнями по состоянию на 8.00 7 марта.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу, в нижнем течении р.Боржавы ожидается подъем воды до 2,0 м над уровнем на утро четверга с выходом воды на заводь.

Теги: #гсчс #реки #закарпатская_область
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Интерфакс-Украина
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