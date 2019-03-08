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10:53 08.03.2019

Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

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Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин, которые служат в Вооруженных силах и других силовых структурах, которые участвовали военных действиях на востоке страны, сообщает пресс-служба президента.

"Статус участника боевых действий получили более 7 тыс. женщин-военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, 166 из них удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро были награждены посмертно", - говорится в сообщении.

П.Порошенко также приветствовал увеличение количества женщин рядом с решительными изменениями в обеспечении и оснащении украинской армии.

"В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами являются женщины. Это особенность Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений за последние пять лет. Я поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны", - сказал П.Порошенко.

Глава государства добавил, что военнослужащие-женщины "цементируют нашу оборону и дают силы тем, кто находится на переднем крае".

Президент также подчеркнул, что на законодательном уровне повышена правовая защита военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе, в частности на высших военных должностях.

"В прошлом году в октябре подписал закон, которым обеспечиваются равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. 27 лет Украина шла к этому закону. Когда во всем цивилизованном мире это давно гарантируется. Но мы очень быстро учимся и меняемся", - отметил он.

П.Порошенко отметил, что независимо от пола гарантируется равный доступ к должностям, воинским званиям и равному объему ответственности при исполнении обязанностей военной службы. Кроме того, женщинам-военным предоставлен доступ ко всем учетным специальностям, женщины составляют почти четверть от численности личного состава Вооруженных сил Украины.

Он сообщил, что в настоящее время около 90 женщин имеют воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих - женщины.

"Отныне выполнения женщинами воинской обязанности происходит на равных основаниях с мужчинами", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в общей численности привлеченного в состав сил и средств Операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей личного состава свыше 10% женщины.

"Это уже другая страна, это уже другая армия. И огромный вклад в эти изменения делали женщины, в том числе и женщины-военнослужащие", - подчеркнул президент.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что отношение к женщинам в армии, создание равных условий для прохождения ими службы в рядах ВСУ и других силовых органах также является приоритетом президента. "Отношение, которое вы демонстрируете каждый день в украинским воинам, заслуживает большого уважения. Именно такой Верховный главнокомандующий должен быть. Именно такое отношение к людям должно быть, если мы хотим построить армию, которая будет гарантом нашей независимости", - добавил министр.

Теги: #президент #военнослужащие #женщины #украина #награды
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