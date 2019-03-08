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10:08 08.03.2019

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 32 тыс. человек

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За минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли свыше 32 тыс. лиц, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, пассажирский транспортный поток на КПВВ в сравнении с предыдущим днем характеризовался определенным уменьшением.

"В целом вчера через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе отметили, что в пятницу в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 280 транспортных средств,

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств "Майорское" - 5/20, "Марьинка" - 80/40, "Новотроицкое" - 30/45, "Гнутово" - 30/30", -

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Теги: #кпвв #украина #донбасс
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