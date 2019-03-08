В Одесской области задержан мужчина за угрозы сотруднице кредитного учреждения и завладение 25 тыс. грн

Правоохранители в Одесской области задержали 27-летнего злоумышленника, который совершил нападение на кредитное учреждение и, угрожая ножом его сотруднице, завладел денежными средствами в размере 25 тыс. грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Происшествие произошло вечером на проспекте Добровольского. Мужчина зашел в кредитное учреждение и, воспользовавшись отсутствием посетителей, под угрозой ножа приказал работницы провести его в сейф. Забрав более 25 тыс. грн, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц района в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что таким образом решил "подзаработать" на жизнь", - рассказали в полиции.

Установлено, что злоумышленник недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.