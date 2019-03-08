Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в ЦПАУ Киева

Свидетельство о рождении ребенка с 11 марта можно будет получить в столичных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 11 марта 2019 года свидетельство о рождении ребенка можно будет получить не только в отделе ДРАЦС или в роддоме, но и через Центры предоставления административных услуг", - говорится в сообщении.

По его словам, между Главным территориальным управлением юстиции в городе Киеве и департаментом (Центром) предоставления административных услуг исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской горгосадминистрации) принято согласованное решение о сотрудничестве, согласно которому через ЦПАУ будет осуществляться государственная регистрация рождения ребенка.

"Для удобства киевлян мы расширяем спектр услуг в ЦПАУ и их сеть. Наша цель - сосредоточить в одном месте все админуслуги, чтобы не заставлять людей обращаться в различные учреждения для их получения. Так, одновременно с получением свидетельства о рождении ребенка родители могут зарегистрировать место проживания ребенка и оформить документы на получение социальной помощи при рождении… Это действительно удобно!", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя КГГА Николая ПАворозника.