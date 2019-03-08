Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины на выборах-2019 Юрия Тимошенко, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн", - написала Л.Сарган на своей странице в Twitter.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения Тарасу Костанчуку.

Как сообщалось, вечером 6 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Ю.Тимошенко за отказ баллотироваться.

По словам Ю.Луценко, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина").