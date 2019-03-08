События

08:15 08.03.2019

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

1 мин читать
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины на выборах-2019 Юрия Тимошенко, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн", - написала Л.Сарган на своей странице в Twitter.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения Тарасу Костанчуку.

Как сообщалось, вечером 6 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Ю.Тимошенко за отказ баллотироваться.

По словам Ю.Луценко, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина").

Теги: #украина #суд #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 08.03.2019
В Одесской области задержан мужчина за угрозы сотруднице кредитного учреждения и завладение 25 тыс. грн

В Одесской области задержан мужчина за угрозы сотруднице кредитного учреждения и завладение 25 тыс. грн

09:00 08.03.2019
Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в ЦПАУ Киева

Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в ЦПАУ Киева

08:26 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

08:25 08.03.2019
Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

07:56 08.03.2019
ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

07:46 08.03.2019
В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

07:25 08.03.2019
Боевики 18 раз обстреливали позиции ООС, ранены пятеро украинских военных

Боевики 18 раз обстреливали позиции ООС, ранены пятеро украинских военных

07:24 08.03.2019
На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

06:44 08.03.2019
Украина проведет авиаучет дельфинов в черном море

Украина проведет авиаучет дельфинов в черном море

05:34 08.03.2019
В Киеве усилят контроль за качеством питания в школах

В Киеве усилят контроль за качеством питания в школах

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

Боевики 18 раз обстреливали позиции ООС, ранены пятеро украинских военных

МВД не знало о проведении СБУ спецоперации 4 марта в Киеве - заявление

НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "оборонке", в том числе у отца и сына Гладковских – Сытник

Власти Украины подготовили санкционный список иностранцев-"наблюдателей" на незаконных выборах президента РФ в Крыму - Черныш

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области полиция пресекла деятельность подпольного водочного цеха

В аэропорту Харькова задержан разыскиваемый СБУ гражданин Венгрии

ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

На подгруппе по безопасности ТКГ договорились о введении с полуночи 8 марта режима тишины на Донбассе

МВД не знало о проведении СБУ спецоперации 4 марта в Киеве - заявление

Генпрокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой

Экс-адвокат президента США подал в суд на Trump Organization

В Госдепе США почтили память Гандзюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА