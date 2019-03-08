Боевики 18 раз обстреливали позиции ООС, ранены пятеро украинских военных

Незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов ранены пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов. В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Водяное, дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово, дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское, трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Хутор Вольный, из артиллерийских систем калибра 152 мм - у пгт. Новотошковское, из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Айдар, Троицкое и Новозвановка, из минометов 82-го калибра - возле села Екатериновка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Зайцево, из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.

По данным украинской разведки, четыре боевика уничтожены, 13 ранены.

"Также уничтожено боевую машину пехоты противника", - добавили в штабе.

По уточненным данным, сутками ранее незаконные вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - отметили в штабе.