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06:44 08.03.2019

Украина проведет авиаучет дельфинов в черном море

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Украина проведет авиаучет дельфинов в черном море

Летом 2019 года стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В исследованиях, рассчитанных на два года, участвуют ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако.

"Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте", - рассказал министр Остап Семерак.

Он отметил, что кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях. Здесь предполагается и анкетирования рыбаков и наблюдателей на рыболовных судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных.

Кроме того, в министерстве также сообщили о продлении еще одного важного научного исследования в акватории Черного моря, в котором Украина ранее принимала участие.

"Масштабный проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus будет продолжено. Украина также является активным его участником. Эти морские исследования как раз позволят оценить состояние Черного моря по всем показателям, предусмотренным Рамочной директивой с морской стратегии ЕС", - рассказали в министерстве.

Как отмечается, проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus, в частности, предусматривает проведение совместных украинско-грузинских исследований в открытом море, поддержку нового национального мониторинга морских вод, одобренного в прошлом году и проведение ряда практических мер по улучшению состояния Черного моря.

Теги: #черное_море #авиаучет #дельфины #украина
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