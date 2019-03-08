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05:34 08.03.2019

В Киеве усилят контроль за качеством питания в школах

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В Киеве усилят контроль за качеством питания в школах

В Киеве усилят контроль за качеством питания в столичных школах и соблюдением санитарных норм, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Это революционное для системы питания решение. Благодаря этому мы наконец решим вопрос и поставки качественных продуктов и организации питания в учреждениях образования в целом. Наша целевая аудитория - дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям было вкусно, а также безопасно питаться в школах, при этом эффективно используя бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект решения "Об утверждении Порядка об организации питания учащихся (воспитанников) в учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады Киева" поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

Проект решения предусматривает до 1 января 2020 года разработку и внедрение новых требований по качеству питания в школах департаментом образования и науки совместно с Главным управлением Держспоживслужбы в Киеве.

Теги: #киев #украина #качество #питание #школы
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