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04:56 08.03.2019

Во Львовской области полиция пресекла деятельность подпольного водочного цеха

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Деятельность подпольного водочного цеха пресекли во Львовской области сотрудники управления защиты экономики и следователи ГУ Нацполиции во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции.

Как указано в сообщении, сотрудники полиции пресекли работу подпольного цеха, а также обнаружили две перевалочные базы, из которых фальсифицированный алкоголь малыми партиями продавали на территории Львовской области.

Во время обысков у троих подозреваемых обнаружили 5 тонн спирта и спиртовмещающей смеси, 65 тысяч поддельных акцизных марок, более 1,5 тысяч бутылок с готовым фальсификатом и два микроавтобуса.

В целом полиция предупредила поступление на рынок области алкогольного фальсификата на общую сумму более 2 млн грн.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части первой статьи 191 УК Украины (изготовление, хранение, купля, перевозка, пересылка или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

Теги: #львов #контрафакт #алкоголь #украина #цех
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