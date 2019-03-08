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02:21 08.03.2019

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

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Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере 4 млн грн, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Решением Печерского райсуда г.Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн. грн", - написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбук.

Теги: #арест #украина #суд #выборы
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