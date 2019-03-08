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01:50 08.03.2019

Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

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Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX, как ожидается, в пятницу отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

После пятичасового автономного полета Crew Dragon будет сведен с орбиты. В атмосфере Земли на спускаемой капсуле должны раскрыться парашюты, и он совершит приводнение в Атлантическом океане. Затем спускаемая капсула, которая доставит результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС, будет поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

В рамках тестового непилотируемого полета корабль находился в составе МКС пять дней. Он доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживают "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.

Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который помимо прочего оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 долл.

Принадлежащая Илону Маску частная компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с НАСА в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".

В настоящее время корпорация Boeing в рамках контракта с НАСА на сумму $4,2 млрд также работает над созданием пилотируемого корабля, который называется CST-100 Starliner. Пилотируемый полет корабля планируется совершить в августе 2019 года. Перед этим также состоятся два пуска с испытанием работы его системы аварийного спасения. Первый из них должен состояться в апреле текущего года. В отличие от спускаемого корабля компании SpaceX, который приводняется в океане, спускаемый корабль CST-100 Starliner будет приземляться на сушу в западной части США.

Теги: #мкс #сша #корабль #отстыковка
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