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00:14 08.03.2019

На подгруппе по безопасности ТКГ договорились о введении с полуночи 8 марта режима тишины на Донбассе

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Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта была достигнута на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в четверг, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с ноля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Е.Марчук в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

Представитель Украины уточнил, что в заседании подгруппы, которое проходило в режиме видеоконференции на протяжении 7,5 часов, участвовал он, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя РФ Бориса Грызлова.

Е.Марчук пояснил, что ранее Украина предложила подготовить "фундаментальное объявление" режима тишины, который был бы реализован с учетом практики предыдущих таких объявлений. По его словам, ОБСЕ проанализировала закономерности нарушений такого режима.

Кроме того, как указал представитель Украины, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ "мы нашли понимание по тексту", отметил Е.Марчук.

На уточняющий вопрос ведущего, на какой период вводится режим тишины – только на 8 марта или дольше, он ответил: "Режим с сегодняшнего дня и бессрочно… Мы хотели, чтобы режим тишины был на длительный период".

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было. "К сожалению, из-за отсутствия Грызлова не подписано совместное заявление, а значит Россия в очередной раз пытается избежать ответственности за соблюдение договоренностей", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она отметила, что в четверг состоялась инициированная представителями ОБСЕ и украинской стороной скайп-конференция ТГК, где Украину представляет Е.Марчук и подгрупы по безопасности,

"После тяжелой и эмоциональной дискуссии с другими представителями от РФ достигнута договоренность о прекращении огня сегодня в полночь. Это будет 19-я попытка прекратить насилие на Донбассе", - подчеркнула И.Геращенко.

Теги: #перемирие #ткг #украина
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