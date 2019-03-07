Генпрокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о якобы самоубийстве дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой, распространившуюся в четверг в соцсетях.

"Никакого суицида и даже попытки суицида не было. Гульнара Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание. Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы", - сообщает пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Как сообщалось в среду со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана, Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания. В четверг в интернете появилась информация о том, что Каримова якобы совершила самоубийство после перевода в колонию, не выдержав глумления со стороны других заключенных.

18 декабря 2017 года Каримова была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет.

Отбывание наказания по выбору самой Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб". Однако, как заявила Генпрокуратура, Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства. По этой причине в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством было принято определение о замене ей наказания на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.

В октябре 2013 года против Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.