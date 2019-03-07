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22:53 07.03.2019

Экс-адвокат президента США подал в суд на Trump Organization

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн направил в суд Манхэттена иск против компании Trump Organization из-за, предположительно, допущенных ею нарушений условий контракта, сообщает издание The Hill.

По версии истца, ранее Trump Organization обещала возместить ему юридические расходы, имеющие отношение к его причастности к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение ущерба М.Коэну и оплатить расходы на адвокатов и издержки, понесенные М.Коэном, по разным делам, являющихся следствием работы М.Коэна на Trump Organization или от ее имени", - цитирует The Hill выдержки из судебных документов.

Однако в 2018 году Trump Organization прекратила выплаты, что М.Коэн расценил как нарушение контракта. Теперь экс-адвокат добивается выплаты компенсации в размере $1,9 млн.

В декабре 2018 года М.Коэна приговорили к трем годам тюрьмы, приговор был оглашен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года М.Коэн признал свою вину в том, что он организовал выплаты в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании Д.Трампа. Также в рамках этого дела М.Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Д.Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

В результате суд приговорил М.Коэна к 36 месяцам тюрьмы по первому делу, а также к двум месяцам заключения по второму делу. Отбывать оба срока М.Коэн будет одновременно.

В конце февраля экс-адвокат Д.Трампа трижды давал показания Конгрессу США. В ходе слушаний М.Коэн, в частности, рассказал, что у него нет доказательств сговора команды президента с Россией. Также на слушаниях М.Коэн назвал Д.Трампа "расистом", "аферистом" и "обманщиком".

Теги: #сша #экс_адвокат #украина #иск
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